20 БАЛЛОВ!!Решите уравнения: 1) 9(2х-1)-5(11-х)=3(х+4). 2) 5х-26=12х-7(х-4)
Алгебра
20 БАЛЛОВ!!Решите уравнения: 1) 9(2х-1)-5(11-х)=3(х+4). 2) 5х-26=12х-7(х-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8x-9-55+5x=3x+12 18x+5x-3x=9+55+12 20x=76 x=3.8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Помогите!! математика 3 а класс В цирковом представлении было 3 собачки а голубей в 4 раза больше На сколько больше голубей чем собачек?
Математика
Подскажите плиз, как решить этот пример(знаю лёгкий,и там получается 274,но я не зна?? после скобок какое действие,подскажите пожалйста) 256 + 144 ...
Математика