По особенностям изображения географическая карта является .... A)рисунком Б)чертежом В)моделью
География
По особенностям изображения географическая карта является .... A)рисунком Б)чертежом В)моделью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кажется моделью. Ведь это уменьшенная модель, земли. Есть ещё одна модель Земли, это глобус
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