Решите уравнение 3 1/6-(x+1 1/12)=1/4 6 5/27-(x-1 2/9)=3 20/81 3 5/36-(1 4/9-x)=1 17/18

Математика
Решите уравнение 3 1/6-(x+1 1/12)=1/4 6 5/27-(x-1 2/9)=3 20/81 3 5/36-(1 4/9-x)=1 17/18
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+11/12=1/4+1/6 ×+11/12=5/12 ×=5/12-11/12 ×=-1/2 (0,5)
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