Просклоняй причастия. И.п. нарезанн овощи И.п. светящ ся клён Р.п. нарезанн овощей Р.п. светящ ся клёна Д.п. нарезанн овощам Д.п. светящ ся клёну В.п. нарезанн овощи В.п. светящ ся клён Т.п. нарезанн овощами Т.п. ...
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Просклоняй причастия. И.п. нарезанн овощи И.п. светящ ся клён Р.п. нарезанн овощей Р.п. светящ ся клёна Д.п. нарезанн овощам Д.п. светящ ся клёну В.п. нарезанн овощи В.п. светящ ся клён Т.п. нарезанн овощами Т.п. светящ ся клёном П.п. (о) нарезанн овощах П.п. (о) светящ ся клёне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И:ые ий Р:ых его Д:ым ему В:ые ий Т:ыми им П:ых ем
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