Перевести текст по англискому 6 класс michael smith

Английский язык
Перевести текст по англискому 6 класс michael smith
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Майкл Смит. Это имя и фамилия
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