1 2/9 - 1 1/3 + 1 5/18. Найдите значение выражения) пожалуйста.
Математика
1 2/9 - 1 1/3 + 1 5/18. Найдите значение выражения) пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
1 2/9 - 1 1/3 + 1 5/18 = 1 1/6 1) 1 2/9 - 1 1/3 = - 1/9 2) - 1/9 + 1 5/18 = 1 1/6 Все=) Удачки....
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