Составить текст на тему мамин празник

Гость: Гость:

Сегодня мамин праздник ,8 марта! Папа и я готовят сюрприз для мамы.мЫ ПОЗВАЛИ НАШИХ РОДСТВЕННИКОВ И ЛУЧШИХ МАМИНЫХ ДРУЗЕЙ В ГОСТИ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ обед. Обед.Мама пришла и -удиваласьПото мы пообедали,гости разошлись,но потом мы повели маму на еще один сюрприз.КОНЦОВКУ САМА