Составить текст на тему мамин празник
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Составить текст на тему мамин празник
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня мамин праздник ,8 марта! Папа и я готовят сюрприз для мамы.мЫ ПОЗВАЛИ НАШИХ РОДСТВЕННИКОВ И ЛУЧШИХ МАМИНЫХ ДРУЗЕЙ В ГОСТИ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ обед. Обед.Мама пришла и -удиваласьПото мы пообедали,гости разошлись,но потом мы повели маму на еще один сюрприз.КОНЦОВКУ САМА
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