Пирипиши к слову гласную букву так что бы получилось слово. выполни фонематический анализ слова осень
Русский язык
Пирипиши к слову гласную букву так что бы получилось слово. выполни фонематический анализ слова осень
Ответ(ы):
Гость:
Осенью о-сень 2слога 2гл.2согл.5букв.4звука
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