Из 2 пудов шерсти полкчаеться 80 аршин сукна. На один мундир нужно 2 аршина сукна .Ск??лько пудов шерсти надо настричь стригалям чтоды из неё можно ьыло сделать 160 мундиров?
Математика
Из 2 пудов шерсти полкчаеться 80 аршин сукна. На один мундир нужно 2 аршина сукна .Ск??лько пудов шерсти надо настричь стригалям чтоды из неё можно ьыло сделать 160 мундиров?
Ответ(ы):
Гость:
1). 2*160=320 (аршин) сукна понадобится; 2). 320:80*2=8 (пудов) шерсти надо настричь стригалями.
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