Из 2 пудов шерсти полкчаеться 80 аршин сукна. На один мундир нужно 2 аршина сукна .Ск??лько пудов шерсти надо настричь стригалям чтоды из неё можно ьыло сделать 160 мундиров?

Математика

Из 2 пудов шерсти полкчаеться 80 аршин сукна. На один мундир нужно 2 аршина сукна .Ск??лько пудов шерсти надо настричь стригалям чтоды из неё можно ьыло сделать 160 мундиров?

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