Сколько литров молока было в банке, если после того, как из банки вылили половину молока, а затем еще 300 мл, в банке осталось 100 мл молока
Математика
Сколько литров молока было в банке, если после того, как из банки вылили половину молока, а затем еще 300 мл, в банке осталось 100 мл молока
Ответ(ы):
Гость:
Х*0,5-300=100 0,5х = 400 х= 800
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