Сколько литров молока было в банке, если после того, как из банки вылили половину молока, а затем еще 300 мл, в банке осталось 100 мл молока

Математика

Сколько литров молока было в банке, если после того, как из банки вылили половину молока, а затем еще 300 мл, в банке осталось 100 мл молока

Автор: Гость