Сколько литров молока было в банке, если после того, как из банки вылили половину молока, а затем еще 300 мл, в банке осталось 100 мл молока

Математика
Сколько литров молока было в банке, если после того, как из банки вылили половину молока, а затем еще 300 мл, в банке осталось 100 мл молока
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х*0,5-300=100 0,5х = 400 х= 800
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что интересного в работе пожарных
Ответить
Математика
В магазин завезли 320 компьютеров. Для учереждения купили 1\8 а для школ 5\7 оставшего??я количества. Сколько компьютеров купили для школ?
Ответить
Математика
Помогите решить задачу.Чтобы связать один шарфик,нужно 75г козьего пуха. Вероно ли, что на 27 таких шарфиков использовали больше 2кг пуха?
Ответить
Химия
Какой объем займет 3.5 моль водорода
Ответить
Русский язык
Набросишься как пишется
Ответить