Собака погналась за лисицей. В то время когда собака делает 2 прыжка,лисица делает 3 прыжка, но прыжок лисицы равен 1 м, а собаки в 2 раза больше. Какое расстояние пробежит собака, чтобы догнать лисицу, если первоначальное расс...
Математика
Собака погналась за лисицей. В то время когда собака делает 2 прыжка,лисица делает 3 прыжка, но прыжок лисицы равен 1 м, а собаки в 2 раза больше. Какое расстояние пробежит собака, чтобы догнать лисицу, если первоначальное расстояние между ними равно 50 м.
Ответ(ы):
Гость:
Может быть как-то так:За одно и то же время собака пробегает 2 прыжка по 2 м, то есть всего 4 м, а лиса 3 прыжка по 1 м, то есть всего 3 м. Теперь мы знаем скорость обоих.Пусть расстояние, которое пробежала собака, будет х м, а время она на это потратила: х/4.Значит лиса пробежала: х-50 м, а время она потратила: (х-50)/3Учитывая, что время у них одинаково, получаем неравенство: х/4=(х-50)/3,3*х/4=х-50,х-3/4*х=50,1/4*х=50,х=50*4=200 м пробежит собака, чтобы догнать лисицу
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