Помогите пожалуйста. Реши уравнения. 956-х=417+239 417+х=956-239 х+239=956-417 ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ______...
Математика
Помогите пожалуйста. Реши уравнения. 956-х=417+239 417+х=956-239 х+239=956-417 ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________
Ответ(ы):
Гость:
А)956-х=656 х=956-656 х=300 б)417-х=717 х=717+417 х=1134 в)х+239=539 х=539-239 х=300
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