Решите задачу!!!!Виталик Миша и Сережа пришли вместе сфотографироваться .скольким?? различными способами они могут сесть
Математика
Решите задачу!!!!Виталик Миша и Сережа пришли вместе сфотографироваться .скольким?? различными способами они могут сесть
Ответ(ы):
Гость:
Маша виталик сережа маша сережа виталик сережа маша виталик виталик маша сережа виталик сережа маша 5 способов
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