Решите задачу!!!!Виталик Миша и Сережа пришли вместе сфотографироваться .скольким?? различными способами они могут сесть

Математика

Решите задачу!!!!Виталик Миша и Сережа пришли вместе сфотографироваться .скольким?? различными способами они могут сесть

Автор: Гость