Разобрать слова Грибная, семья. Выручи пожалуйста

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Разобрать слова Грибная, семья. Выручи пожалуйста
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Ответ(ы):
Гость:
Корень слова грибная гриб суффикс который выглядет как крышечка суффикс (н) окончание (ая), корень слова семья семь окончание (я)
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