1)21÷3=7(кг)-свежей малины для 1 кг 2)5÷7=35 (кг)-свежей малины для 5 кг сухова
Математика
1)21÷3=7(кг)-свежей малины для 1 кг 2)5÷7=35 (кг)-свежей малины для 5 кг сухова
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