1 3/4:25+0,4×1,9 помогите
Математика
1 3/4:25+0,4×1,9 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 3/4:25+0,4×1,9=0,83 1)1 3/4:25=1,75:25=0,07 2)0,4*1,9=0,76 3)0,07+0,76=0,83
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