Докажи, что Джин в коробке фантастическое произведение.
Литература
Докажи, что Джин в коробке фантастическое произведение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это фантастическое произведение, так как джин выдуманный, фантастический персонаж, который не существует.
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