Пікірлес деген сөзге сөйлем құрау керек

Қазақ тiлi
Пікірлес деген сөзге сөйлем құрау керек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің Ардақ ең жақын досым. Екеуміздің ойымыз көп кездерде бірдей болады. Көбіне мен досыммен ақылдасамын, яғни екеуміз пікірлеспіз..
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