Переведите, пожалуйста, очень надо

Гость: Гость:

Маленький Макс и фонарь. Фонарь стоит на углу улицы. Когда заходит солнце и становится темно, горит фонарь. "Ты, может быть, солнце? ", спрашивает маленький Макс. "Это не я", - ответил фонарь. "Я стою всегда на одном и том же месте. " "Да, - сказал Макс. "Это правда". "И я сияю всегда только ночью", - говорит фонарь. "Солнце существует уже давно, прежде чем появились люди. Меня сделали люди". "Прекрасное от людей! ", говорит маленький Макс.