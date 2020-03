Напишите структурное формулы соединений по их названиям: а) 2,4 диметилгексан б) 2- метил - 3,5- диизопропилнонан В) 3- метил -3,4- диэтилоктан Г)2,4- дихлор -2,3,4,5 - тетраметио - 3 - изобутилгептан

Гость: Гость:

CH3-CH-CH2-CH-CH2-CH3 2,4 диметилгексан | | CH3 CH3 CH3 | CH2-CH2 | CH3-CH-CH-CH2-CH-CH2-CH2-CH2-CH3 | | CH3 CH2-CH2 2-метил 3,5-диизопропилнонан | CH3 CH2-CH3 | CH3-CH2-C-CH-CH2-CH2-CH2-CH3 3-метил 3,4-диэтилоктан | | CH3 CH2-CH3 Cl C4H9 Cl | | | CH3 - C - C C - CH - CH2 - CH3 | | | | CH3 CH3 CH3 CH3 2,4 дихлор 2,3,4,5-тетраметил,3-изобутилгептан