| - 1 | - | 3:4 | Как это решить ? ( | - модуль )
Математика
| - 1 | - | 3:4 | Как это решить ? ( | - модуль )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|-1|-|3:4|=1-|0,75|=1-0,75=0,25
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