Барсук короче рыси на 50см,а волк длиннее рыси на30см.Найдите длину каждого,если сумма волка,барсука и рыси равна 370см
Математика
Барсук короче рыси на 50см,а волк длиннее рыси на30см.Найдите длину каждого,если сумма волка,барсука и рыси равна 370см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
или ро пусть х-это длина рыси,тогда длина барсука х-50см,длина волка х+30. известно,что для всех зверей равна (х+х-50+х+30) см, или по условия задачи 370 решение уравнения писать?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вот дан пример Zac Efron хорошо - смотрит, но Роберта Паттинсона лучше - смотрит помогите этот пример сравнить , кто понимает! action films are...
Английский язык
Complete the text with the correct form of the verb to be. Hi! I … George. I.. a pilot. This … my friend Mary. Mary and I … neighbours. We … also...
Другие предметы
Юра,которого обижает то,что друзья называют его карасём,решил сказать им о своих чувствах,как ему это сделать,изпользуя Я-сообщение? Предложите сво...
Русский язык