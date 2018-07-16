Помогите, очень нужно!!! С 7.16-7.18 (а и б)

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Помогите, очень нужно!!! С 7.16-7.18 (а и б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.16 а) х2-2=2             ОДЗ:х+2            х2=2+2                          х2=4                   Проверка: 2+2=4 => является              х=-+1                                    -2+2=0 => не является  Ответ:2. б)    х2=-х                ОДЗ:х+1        х2+х=0 х=0      х+1=0             х=-1             Проверка: 0+1=1 => является                                                     -1+1=0 => не является Ответ:0.  остальные аналогично
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