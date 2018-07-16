Помогите, очень нужно!!! С 7.16-7.18 (а и б)
Русский язык
Помогите, очень нужно!!! С 7.16-7.18 (а и б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.16 а) х2-2=2 ОДЗ:х+2 х2=2+2 х2=4 Проверка: 2+2=4 => является х=-+1 -2+2=0 => не является Ответ:2. б) х2=-х ОДЗ:х+1 х2+х=0 х=0 х+1=0 х=-1 Проверка: 0+1=1 => является -1+1=0 => не является Ответ:0. остальные аналогично
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
На хлебозавод в 2 цехах привезли 84 одинаковых мешка муки 1 цех получил 3816 кг муки А 2 Е 2232 килограмм Сколько мешков муки получил каждый цех
Другие предметы