Арбуз диван заяц компот лопата ребята сапог- сделать звукобуквенный разбор этих слов
Русский язык
Арбуз диван заяц компот лопата ребята сапог- сделать звукобуквенный разбор этих слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арбуз-2слога А-гл, не ударная Р-согл,тв(р/р^) зв(р/-) Б-согл, тв(б/б)зв (б/П) У-гл, ударн З-(с)-согл, зв(з/)зв (з/с) Диван -2 слога Д-согл , тв(д/д^) зв (д/т) И-(е)-гл, не ударн В-согл , тв(в/в^) зв(в/-) А-гл , ударн Н-(н/н^) зв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На хлебозавод в 2 цехах привезли 84 одинаковых мешка муки 1 цех получил 3816 кг муки А 2 Е 2232 килограмм Сколько мешков муки получил каждый цех
Другие предметы
Русский язык
Срочно напишите сочинение в публистическом стиле на тему "Монумент Славы" в Новос??бирске. Заранее спасибо!