Арбуз диван заяц компот лопата ребята сапог- сделать звукобуквенный разбор этих слов

Русский язык
Арбуз диван заяц компот лопата ребята сапог- сделать звукобуквенный разбор этих слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арбуз-2слога А-гл, не ударная Р-согл,тв(р/р^) зв(р/-) Б-согл, тв(б/б)зв (б/П) У-гл, ударн З-(с)-согл, зв(з/)зв (з/с) Диван -2 слога Д-согл , тв(д/д^) зв (д/т) И-(е)-гл, не ударн В-согл , тв(в/в^) зв(в/-) А-гл , ударн Н-(н/н^) зв
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