Срочно напишите сочинение в публистическом стиле на тему "Монумент Славы" в Новос??бирске. Заранее спасибо!
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Срочно напишите сочинение в публистическом стиле на тему "Монумент Славы" в Новос??бирске. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МОЗГИ ЕСТЬ ПИШИ !тебе задали не нам ,в этом мири сам сможешь всего добиться и потерять
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