Юра,которого обижает то,что друзья называют его карасём,решил сказать им о своих чувствах,как ему это сделать,изпользуя Я-сообщение? Предложите свои варианты
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Юра,которого обижает то,что друзья называют его карасём,решил сказать им о своих чувствах,как ему это сделать,изпользуя Я-сообщение? Предложите свои варианты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень не приятно что вы меня так называете прошу вас меня так не называть
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