В одном литре воды растворили 10 моль бромоводорода. полученный раствор содержит 8,7 моль ионов водорода. определите степень диссоциации бромоводорода (в процентах). какой это электролит- сильный или слабый?
Химия
В одном литре воды растворили 10 моль бромоводорода. полученный раствор содержит 8,7 моль ионов водорода. определите степень диссоциации бромоводорода (в процентах). какой это электролит- сильный или слабый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При растворении в воде (или распловлении)электролиты расподаются на положительно заряженные ионы(подвергаются электролитической диссоциацыи
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