В одном литре воды растворили 10 моль бромоводорода. полученный раствор содержит 8,7 моль ионов водорода. определите степень диссоциации бромоводорода (в процентах). какой это электролит- сильный или слабый?

Химия

В одном литре воды растворили 10 моль бромоводорода. полученный раствор содержит 8,7 моль ионов водорода. определите степень диссоциации бромоводорода (в процентах). какой это электролит- сильный или слабый?

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