1)-3/7+2/21 2)5/6+(-5/7) 3)-17/24+9/14 4)-3.91+3.91
Математика
1)-3/7+2/21 2)5/6+(-5/7) 3)-17/24+9/14 4)-3.91+3.91
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-9/21+2/21=-7/21=-1/3 2)35/42-30/42=5/42 3)-119/168+108/168=-11/168 4)0
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