1,3+n=6,7 помогите решить уровнение
Математика
1,3+n=6,7 помогите решить уровнение
Ответ(ы):
Гость:
1,3+n=6,7 n=6,7-1,3 n=5,4
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