Прочитай. Замени имена существительные в каждом словосочетании личным местоимен??ем в той же форме. Беспокоился об отце, одержал победу, увидел с..лют, любовался п..йзаж..м, сделал из м..талла, извинился перед т..варищ..м, спр...

Русский язык
Прочитай. Замени имена существительные в каждом словосочетании личным местоимен??ем в той же форме. Беспокоился об отце, одержал победу, увидел с..лют, любовался п..йзаж..м, сделал из м..талла, извинился перед т..варищ..м, спросил у д..рект..ра, подъехал к в..кзалу, доверять уч..нице, мечтать о пут..шес..виях, дружить с к..см..навтом. Запиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы. Рядом с именем существительным запиши в скобках местоимение, которым можно заменить это имя существительное. Укажи падеж имён существительных и местоимений. П. п. Образец. Беспокоился об отце (о нём).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К сочетаниям с существительными подписываете местоимения отсюда и указываете падеж (он одинаковый у сущ. и  местоимения): беспокоиться о нем  П.подержал ее  В.п.увидел его В.п.любовался им  Т.псделан из него Р.пизвинился перед ним Т.пспросил у него Р.п.подъехал к нему Д..п.доверять ей Д.п.мечтать о них П.п.дружить с ним Т.п.

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