Прочитай. Замени имена существительные в каждом словосочетании личным местоимен??ем в той же форме. Беспокоился об отце, одержал победу, увидел с..лют, любовался п..йзаж..м, сделал из м..талла, извинился перед т..варищ..м, спр...

Гость: Гость:

К сочетаниям с существительными подписываете местоимения отсюда и указываете падеж (он одинаковый у сущ. и местоимения): беспокоиться о нем П.подержал ее В.п.увидел его В.п.любовался им Т.псделан из него Р.пизвинился перед ним Т.пспросил у него Р.п.подъехал к нему Д..п.доверять ей Д.п.мечтать о них П.п.дружить с ним Т.п.