Твір на тему : Як ставится народ до тих , хто зрадив рідну Україну. !!!!!СРОЧНО ОЧЕНЬ!!!!!!!! (На любом языке)
Українська література
Твір на тему : Як ставится народ до тих , хто зрадив рідну Україну. !!!!!СРОЧНО ОЧЕНЬ!!!!!!!! (На любом языке)
Ответ(ы):
Гость:
Мені цікаво було дізнатися як народ ставиться до тих, хто зрадив Україну. І дізналася, що в України багато жителів, хто був за і проти. І в підсумку я зрозуміла, що всі люблять свою батьківщину. Тому що це дорожче всього на світі! І все ж більшість народу за Україну і навіть в планах не було пердавать нашу улюблену країну.
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