Зная первые 2 члена геометрической прогрессии 1.8 ; 0.3 найдите следующие за ними чет??ре члена. Надо срочно!!!

Алгебра

Зная первые 2 члена геометрической прогрессии 1.8 ; 0.3 найдите следующие за ними чет??ре члена. Надо срочно!!!

Автор: Гость