Зная первые 2 члена геометрической прогрессии 1.8 ; 0.3 найдите следующие за ними чет??ре члена. Надо срочно!!!
Алгебра
Зная первые 2 члена геометрической прогрессии 1.8 ; 0.3 найдите следующие за ними чет??ре члена. Надо срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
0,05 ;0,0083;0,00138889;0,00023148
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