Кто такие крепостные крестьяне? какие повиности они несли в пользу своего господина
Окружающий мир
Кто такие крепостные крестьяне? какие повиности они несли в пользу своего господина
Ответ(ы):
Гость:
Крепостные крестьяне - крестьяне, полностью зависимые от воли своего хозяина, за его убийство или жестокое обращение не предусматривается наказания.Зависимые крестьяне в пользу феодалов несли две повинности: барщину и оброк. Барщина заключалась в обязанности крестьян часть своего времени отводить обработки земель феодала. Оброк представлял собой некоторое количество продукции, которую крестьяне были обязаны регулярно предоставлять феодалу. Соотношение барщины и оброка различалось в зависимости от конкретного региона или периода. Оброк мог быть натуральным (продукты сельского хозяйства) и денежным. Крепостная зависимость могла принимать более мягкие и более жесткие формы. Например, в одних случаях, крестьяне имели право менять феодала, переселяясь с места на место, в других же им было запрещено переселяться, а в самых крайних случаях, в руках феодала полностью находилась жизни его крепостного.2) В собственности феодала находилась земля, на которой работали крестьяне, поэтому они должны были платить ему за пользование ею. Кроме того, феодалу принадлежала верховная судебная власть в его землях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Рассмотрите рисунок города будущего Подумайте хотелось бы вам жить в этом городе Почему Составьте и запишите на данную тему используя как можно бол...
Математика
Определите равны ли дроби результат запишите с помощью знаков и 20\35 и 16 \28 56\84 и 82 \108 18 \22 и 27 \33 49 \63 и 34 \85 Срочно!!!!!!!!!!!...