Кто такие крепостные крестьяне? какие повиности они несли в пользу своего господина

Гость: Гость:

Крепостные крестьяне - крестьяне, полностью зависимые от воли своего хозяина, за его убийство или жестокое обращение не предусматривается наказания.Зависимые крестьяне в пользу феодалов несли две повинности: барщину и оброк. Барщина заключалась в обязанности крестьян часть своего времени отводить обработки земель феодала. Оброк представлял собой некоторое количество продукции, которую крестьяне были обязаны регулярно предоставлять феодалу. Соотношение барщины и оброка различалось в зависимости от конкретного региона или периода. Оброк мог быть натуральным (продукты сельского хозяйства) и денежным. Крепостная зависимость могла принимать более мягкие и более жесткие формы. Например, в одних случаях, крестьяне имели право менять феодала, переселяясь с места на место, в других же им было запрещено переселяться, а в самых крайних случаях, в руках феодала полностью находилась жизни его крепостного.2) В собственности феодала находилась земля, на которой работали крестьяне, поэтому они должны были платить ему за пользование ею. Кроме того, феодалу принадлежала верховная судебная власть в его землях.