Как изменится площадь прямоугольника если одну его сторону увеличить в 2 раза про??ерь своё предположение вычислением начерти такой прямоугольники

Математика
Как изменится площадь прямоугольника если одну его сторону увеличить в 2 раза про??ерь своё предположение вычислением начерти такой прямоугольники
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стороны прямоугольника = 2м и 4м  площадь =8кв.м , если одну сторону , допустим 2м увеличить в 2 раза . получим 4м, следвательно площадь будет =16 кв.м. Т. е. в два раза больше.
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