Как изменится площадь прямоугольника если одну его сторону увеличить в 2 раза про??ерь своё предположение вычислением начерти такой прямоугольники
Математика
Как изменится площадь прямоугольника если одну его сторону увеличить в 2 раза про??ерь своё предположение вычислением начерти такой прямоугольники
Ответ(ы):
Гость:
Стороны прямоугольника = 2м и 4м площадь =8кв.м , если одну сторону , допустим 2м увеличить в 2 раза . получим 4м, следвательно площадь будет =16 кв.м. Т. е. в два раза больше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська література
Твір на тему : Як ставится народ до тих , хто зрадив рідну Україну. !!!!!СРОЧНО ОЧЕНЬ!!!!!!!! (На любом языке)
Алгебра
Зная первые 2 члена геометрической прогрессии 1.8 ; 0.3 найдите следующие за ними чет??ре члена. Надо срочно!!!