Упростите выражение (45х^4у+5х^2):5х^2
Русский язык
Упростите выражение (45х^4у+5х^2):5х^2
Ответ(ы):
Гость:
Вроде так (50x^4y):5x^4
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