Номер 48 .......................................... с решением.
Алгебра
Номер 48 .......................................... с решением.
Ответ(ы):
Гость:
Q=1:5=1/5 S=(5*(1-(1/5)^n))/(4/5) - при n стремящимся к бесконечности =25/4=6,25
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