Номер 48 .......................................... с решением.

Алгебра
Номер 48 .......................................... с решением.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Q=1:5=1/5 S=(5*(1-(1/5)^n))/(4/5)   -   при n стремящимся к бесконечности =25/4=6,25
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