Перепешите слова,раскрывая скобки.С пятью шестью глаголами,составьте и запишите ??редложение. слова: (не) был,(не) истовствует,( не) годую,(не) хватает, ( не) хотят,( не) здоровится,( не) волить,(не) жил,( не) становится,(не) н...
Русский язык
Перепешите слова,раскрывая скобки.С пятью шестью глаголами,составьте и запишите ??редложение. слова: (не) был,(не) истовствует,( не) годую,(не) хватает, ( не) хотят,( не) здоровится,( не) волить,(не) жил,( не) становится,(не) навидишь,( не) домогать,( не ) житься,( не) приходил,( не) знали,(не) умеете.)тема: слипно и раздельно написание не с глаголами
Ответ(ы):
Гость:
Не был, неистовствует, негодую,не хватает, не хотят,нездоровится, неволить, не жил, не становится, ненавидишь.недомогать, не житься, не приходил, не знали, не умеете. Многие люди не хотят знать того. что будет с миром спустя тысячелетия. Коля с детства ненавидел кашу. Народ на площади негодовал. Воздух не становится теплее. Его бабушке нездоровилось и он решил навестить ее.
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