маленький рассказ о собаке. из книги
Литература
маленький рассказ о собаке. из книги
Ответ(ы):
Гость:
Я дуже люблю собак. Я прочитала книгу "Білий-Бім Чорне вухо". Мені вона дуже сподобалася. Там розповідалось про собаку, який чекав господаря все своє життя. Він помер... Мені дуже було жалко його. Я плакала
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