маленький рассказ о собаке. из книги

Гость: Гость:

Я дуже люблю собак. Я прочитала книгу "Білий-Бім Чорне вухо". Мені вона дуже сподобалася. Там розповідалось про собаку, який чекав господаря все своє життя. Він помер... Мені дуже було жалко його. Я плакала