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(1/3) в степени x, больше либо равно x+4
Математика
(1/3) в степени x, больше либо равно x+4
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Ттрутулуклкл вбвьвьаькь верно
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