Как сделать разбор слова рыба
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Как сделать разбор слова рыба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыба - ры-ба {рыба} р- {р}- cогл., сонорн., ы- {ы}- гласн., ударн., б-{б}-согл., звонк., тверд., парн., а-{а} - гласн., безударн., --------------------------------------------- 4 буквы 4 звука Это фонетический
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