(1/4а+1/5а)*а^2/9 при а=15 Помогите

Алгебра
(1/4а+1/5а)*а^2/9 при а=15 Помогите
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Гость:
Вот, если я правильно поняла ваше условие
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