Где у круглых червей находится выделительное отверстие
Биология
Где у круглых червей находится выделительное отверстие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделительная система состоит из двух боковых слепо замкнутых каналов. Они открываются наружу выделительным отверстием на брюшной стороне передней части тела.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1) Самая мощная держава в мире? 2) Перечислите столицы этих государств. 3) Какие го??ударства состоят из двух островов? 4) Назовите языки на ...
Английский язык
Литература