Где у круглых червей находится выделительное отверстие

Биология
Где у круглых червей находится выделительное отверстие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделительная система состоит из двух боковых слепо замкнутых каналов. Они открываются наружу выделительным отверстием на брюшной стороне передней части тела.
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