1)5\18+5\24-1\12 2)43\48+5\36-23\24 3)х+5\12=17\24-5\18 4) (19 2\3-17 7\8)+6 1\4

Математика
1)5\18+5\24-1\12 2)43\48+5\36-23\24 3)х+5\12=17\24-5\18 4) (19 2\3-17 7\8)+6 1\4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)29/72 2)11/144 3)х+5/12=31/72 х=31/72-5/12 х=1/72 4)8 1/24
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