Помагите как различали войнов, жрецов,скотоводов и земледельцы в сакском обществ??

История
Помагите как различали войнов, жрецов,скотоводов и земледельцы в сакском обществ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сакские воины носили одежду красного и желто-красного цвета. Жрецы носили одеяния белого цвета. Скотоводы и Земледельцы носили желтую или синюю одежду. 
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