Какое событие произошло в ходе Батыева нашествия на Русь? 1) оборона Козельска 2) Грюнвальдская битва 3) битва на р. Шелони 4) съезд князей в Любече

История

Какое событие произошло в ходе Батыева нашествия на Русь? 1) оборона Козельска 2) Грюнвальдская битва 3) битва на р. Шелони 4) съезд князей в Любече

Автор: Гость