Какое событие произошло в ходе Батыева нашествия на Русь? 1) оборона Козельска 2) Грюнвальдская битва 3) битва на р. Шелони 4) съезд князей в Любече

История
Какое событие произошло в ходе Батыева нашествия на Русь? 1) оборона Козельска 2) Грюнвальдская битва 3) битва на р. Шелони 4) съезд князей в Любече
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Съезд князей Любече.
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