Какое событие произошло в ходе Батыева нашествия на Русь? 1) оборона Козельска 2) Грюнвальдская битва 3) битва на р. Шелони 4) съезд князей в Любече
История
Какое событие произошло в ходе Батыева нашествия на Русь? 1) оборона Козельска 2) Грюнвальдская битва 3) битва на р. Шелони 4) съезд князей в Любече
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Съезд князей Любече.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Чугунный утюг массой 5,1 кг охладился от температуры 220°С до 20°С . какое каличество ??еплоты отдано окружающим телам?
Математика