1)7-2,35+0,435= 2)1.763:0,086-0,34*16=
Математика
1)7-2,35+0,435= 2)1.763:0,086-0,34*16=
Ответ(ы):
Гость:
1)7-2,35=4,65 4,65+0,435=5,085 2)1,763:0,086=20,5 0,34*16=5,44 20,5-5,44=15,06
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