Подчеркнуть буквы мягких согласных звуков в словах котёнок, китёнок , больно, уголь и май

Русский язык
Подчеркнуть буквы мягких согласных звуков в словах котёнок, китёнок , больно, уголь и май
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
коТенок, кИТенок,боЛьно,угоЛьМягкими согласными буквами являются те у которых впереди имеется мягкая гласная.
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