Почему в треугольнике паскаля сумму каждой строки можно представить как 2^n выразить формулой
Алгебра
Почему в треугольнике паскаля сумму каждой строки можно представить как 2^n выразить формулой
Ответ(ы):
Гость:
Сумма чисел,стоящих в любой стоке треугольника, вдвое больше суммы чисел, стоящих в предыдущей строке, поскольку при построении каждой строки числа, стоящие в предыдущей, сносятся дважды. Сумма чисел первой строки равна 1. Следовательно, сумма чисел, стоящих в строках треугольника паскаля, образуют геометрическую прогрессию, с первым членом, равным 1 и знаменателем 2: 1;2;4;8;.... Поэтому (x+y)^n=2^n
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