Запишите выражение для решения задачи. Сторона квадрата - b см. Чему равна площад?? квадрата
Математика
Запишите выражение для решения задачи. Сторона квадрата - b см. Чему равна площад?? квадрата
Ответ(ы):
Гость:
Надо b * на 4 = a (см)
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