Подчеркни слова в которых только твердые согласные. малыш,лужица пальцы подьезд таблица оркестр помогите(

Русский язык

Подчеркни слова в которых только твердые согласные. малыш,лужица пальцы подьезд таблица оркестр помогите(

Автор: Гость