Подчеркни слова в которых только твердые согласные. малыш,лужица пальцы подьезд таблица оркестр помогите(
Русский язык
Подчеркни слова в которых только твердые согласные. малыш,лужица пальцы подьезд таблица оркестр помогите(
Ответ(ы):
Гость:
Малыш, подъезд. все это вроде
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